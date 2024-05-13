Aziz Yıldırım başlıyor

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, yapılacak kongrede yeniden başkan adaylığını koyma kararı aldığını açıklamıştı.

Sadettin Saran ise başkan adaylığı kararından vazgeçerek çekilmişti.

Bu gelişmelerin üstüne yeni bir gelişme daha yaşandı.

''AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK''

Gazeteci Levent Ümit Erol, LÜE TV'de flaş açıklamalarda bulundu.

Erol, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın çarşamba günü adaylığını açıklayacağını ifade etti.

''Bu birleşme (Ali Koç-Sadettin Saran) olursa Aziz Yıldırım'ın hoşuna gider.'' diyen Erol, ''Aziz Yıldırım'ın istediği bu diye düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım, kim aday oluyorsa olsun aday. Bunu göreceksiniz. Kongrede aday olacak. Emin olduğum şeyi açıklamak istiyorum. Kongrede Aziz Yıldırım'ı aday olarak göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

İMZALI BEYANNAME TOPLANMAYA BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.