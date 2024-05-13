Erkeksiz kıraathanede kadınlar çay içip okey oynadı

Kaynak: İHA
Erkeksiz kıraathanede kadınlar çay içip okey oynadı
Edirne'de bir kıraathanede başlatılan uygulamada, ayda bir gün işletme sadece kadınlara ev sahipliği yapacak.

Edirne'nin Kirişhane semtinde bulunan bir kıraathanede, mahalle kadınları bir araya gelerek çay içip sohbet etti ve okey oynadı. Bu sıra dışı buluşma, kıraathaneye gelen erkekleri şaşırttı. Erkekler kapıdan girmeden geri dönmek zorunda kaldı. Kıraathanenin kapısının kadınlara açılmasıyla birlikte, kadınlar ilk gününde kıraathaneyi doldurdu ve keyifli bir zaman geçirdi.

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Mahalle sakinlerinden Zuhal Azseven, "2 saat de olsa kadınlarımız, ev işlerini bir kenara bırakıp gönüllerince eğlendi. Hep birlikte mahallenin kadınları olarak burada buluşup çayımızı kahvemizi yudumladık" açıklamasında bulundu. Diğer kadınlar da eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı.

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İşletmeci Semih Çınar, ilk uygulamanın kadınlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, en az ayda 1 kez kapılarını kadınlara açacaklarını söyledi.

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