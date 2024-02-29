130 yıllık dev şirket iflas etti. Piyasalarda bomba etkisi yaptı. Çalışanlar işsiz kaldı

Kaynak: ARTI49
130 yıllık dev şirket iflas etti. Piyasalarda bomba etkisi yaptı. Çalışanlar işsiz kaldı
Almanya’da çelik ve yapı malzemeleri üreten 133 yıllık aile şirketi Eisen Thiermann GmbH & Co. KG, Wangen im Allgäu’da iflas etti. Bu beklenmedik iflas haberi piyasalarda bomba etkisi yarattı ve çalışanlar işsiz kalacak.

Küresel ekonomik kriz devam ederken, bu kez 133 yıllık dev bir şirketin kapanması gündeme oturdu. Dünyadaki ekonomik kriz dalga dalga yayılmaya başlarken, kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Birkaç sene önce dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün artıyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte büyük bir krize neden oldu. Bunun üzerine İsrail-Filistin savaşının gelmesi ve Kızıldeniz’de yaşanan gelişmeler tüm dünyayı derinden sarstı.

Büyük bir ekonomik krizin yaşandığı Almanya’dan gelen son iflas haberi gündeme bomba gibi düştü. İflas gelişmesi yine Almanya’da yaşanınca, insanlar “Neler oluyor böyle?” diye sormaya başladı.

TOPLANTIDA AÇIKLANDI

Baden-Württemberg’den bir aile şirketi daha kapandığını duyurdu. Çelik ve yapı malzemeleri ticaretinde uzmanlaşan bu şirket Eisen Thiermann GmbH & Co. KG, Wangen im Allgäu’da bulunuyordu ve 133 yıllık bir geçmişe sahipti.

Kapanma kararı 22 Şubat 2024 tarihinde yapılan bir çalışma toplantısında açıklandı. Halihazırda şirketi yöneten dördüncü nesil olan yönetim, sadece zararın öngörüldüğü bir dönemde ciroda ve gerekli yatırımlarda daha fazla düşüşün şirketi istikrarsız bir duruma sokacağını fark etmek zorunda kaldı.

Yönetici Ortak Markus Thiermann, 1990’ların sonunda yaşanan ve Wangen’deki perakende mağazalarının ve bir inşaat tüccarının kapanmasına yol açan ekonomik krizi hatırlattı.

Koronavirüs pandemisi sırasında inşaat malzemeleri ticaretinde geçmişte yaşanan zorlukları anımsayan Thiermann, bu zorlu süreçte şirketin karşılaştığı zorlukları anlatarak, iş dünyasının ne kadar dinamik ve değişken olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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