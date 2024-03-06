Ünlü pastaneler zinciri iflas etti. Şubelerini birer birer kapatmaya başladı

Kaynak: Artı 49
Ünlü pastaneler zinciri iflas etti. Şubelerini birer birer kapatmaya başladı
Almanya'nın "Lila Bäcker" adlı dev fırın zincirinin iflas etmesinin ardından, bağlı kuruluşu "Mäkelbörger Kuchenmanufaktur" da iflas etti. Pastaneler zinciri Mart ayı sonuna kadar yüzde 50 kapasite ile aşamalı üretim yapacak.

Almanya’nın ünlü pastaneler zinciri Lila Bäcker, ekonomik zorluklarla mücadele ederken iflas etti. Bu durum, bağlı kuruluşu olan Mäkelbörger Kuchenmanufaktur için de geçerli oldu. İflas yöneticisi Christian Graf Brockdorff, uygun bir yatırımcı bulunamadığı için işletmenin bu ay sonunda üretimi durdurmak zorunda kalacağını açıkladı.

Mäkelbörger Kuchenmanufaktur, Lila Bäcker’in bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak 1 Şubat’ta şubelerini kapatmak zorunda kalan ve yaklaşık 900 çalışanı işten çıkaran Lila Bäcker’in iflas süreci, Mäkelbörger Kuchenmanufaktur’un geleceğini de belirsizliğe sürükledi.

Graf Brockdorff, “Lila-Bäcker Grubunun şube faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen ticari faaliyetleri istikrara kavuşturmayı başardık. Ancak eski teknoloji ve binadaki tadilat birikimi nedeniyle yatırımcı bulmakta zorlandık” şeklinde açıklama yaptı.

Yatırımcı eksikliği nedeniyle firma, 15 Mart’a kadar tüm çalışanlarla faaliyetlerine devam edecek ve Mart ayı sonuna kadar yüzde 50 kapasite ile aşamalı üretim yapacak.

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