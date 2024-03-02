İlaç devi iflas etti. 22 yılda 645 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu. Hükümete 465 milyon dolar ödeyecek

Kaynak: HalkTV
İlaç devi iflas etti. 22 yılda 645 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu. Hükümete 465 milyon dolar ödeyecek
ABD'li ilaç devi Endo International iflas etti. Hem de hükümete 465 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşma, iflas halindeki engelleri ortadan kaldırıyor ve opioid kriziyle ilgili sorumluluğunu üstleniyor. 22 yılda yaklaşık 645 bin kişi opioid nedeniyle ölmüştü.

ABD merkezli ilaç devi Endo International, iflas etti ve federal hükümetin taleplerini karşılamak için 465 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, şirketin opioid kriziyle ilgili sorumluluğunu üstlenmesini sağlıyor.

İflasın ardından Endo, borç verenlere varlık satma planını tamamlamak için önündeki en büyük engeli aşmış durumda. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Endo International, yasa uygulama, vergi ve sağlık masrafları taleplerini karşılamak için 465 milyon dolara kadar ödeme yapacak.

Endo, Ağustos 2022’de 8 milyar dolarlık borcunu azaltmak ve binlerce opioid davasıyla ilgilenmek için iflas başvurusunda bulunmuştu. İflasın bir parçası olarak şirket, opioid krizinden etkilenen eyaletlere ve bireylere yaklaşık 600 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Ayrıca, Endo’nun federal hükümete 10 yıl boyunca 364,9 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiği anlaşma, şirketin geçmişteki suiistimallerinin sorumluluğunu üstlenmesini sağlıyor ve eyalet ve yerel opioid bağımlılığı tedavi programlarını finanse etme ve opioid salgınından zarar gören kişilere ödeme yapma konusundaki önceki anlaşmalarını koruyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden alınan istatistiklere göre, 1999 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 645.000 kişi aşırı dozda opioid nedeniyle öldü. Ön verilere göre, aşırı dozdan ölümler 2022 ve 2023'te yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

Eyaletler, yerel yönetimler, hastaneler ve bireyler, opioid krizine katkıda bulunduğu iddia edilen şirketlere karşı binlerce dava açtı; sonuç olarak, ilaç üreticileri, distribütörler ve eczane zincirleriyle 50 milyar dolardan fazla anlaşma sağlandı.

Endo ayrıca işletmenin performansına bağlı olarak 10 yıl boyunca 364,9 milyon dolar ödemenin yanı sıra koşullu olarak 100 milyon dolara kadar daha ödeme yapmayı kabul etti. İflastan çıktıktan hemen sonra tek seferlik 200 milyon dolarlık daha düşük bir ödeme yapma seçeneği de anlaşmada yer alıyor.

Endo’nun bağlı kuruluşu Endo Health Solutions Inc (EHSI), opiat ilacıyla ilgili yasal suçluluğunu kabul ediyor ve bu anlaşma, şirketin gelecekteki adımlarını şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olabilir.

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