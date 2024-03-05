Suudi Arabistanlı dev şirketi Türkiye'den çekiliyor. Nedeni ağızları açık bıraktı 200 kişi işsiz kalacak

Suudi Arabistan merkezli kablo üreticisi Saudi Cable, Türkiye’deki yatırımlarından çekilme kararı aldı. Şirket, Türkiye’deki varlıklarının son yıllarda istenilen getiriyi sağlayamadığını ve zarar etmeye devam ettiğini açıkladı.

Kablo sektöründe global bir dev olarak bilinen Saudi Cable, Türkiye’deki yatırımlarını sonlandırıyor.

Saudi Cable Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, şirket Türkiye’deki yatırımlarından satış yoluyla veya “Türk kanunlarının izin verdiği başka bir yolla” çıkacak.

Bloomberg’in şirketin açıklamasına dayandırdığı habere göre finansal etkinin çıkış tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

"BOŞLUK YARATIYOR"

Kablo üretimi alanında faaliyet gösteren şirket, Ekim ayında Kocaeli’deki Elimsan fabrikasında tüm üretimini durdurmuştu. 1980 yılında orta gerilim şalt cihazları üretmek için kurulan Elimsan’ın hisseleri 2008 yılında Saudi Cable tarafından devralınmıştı. Fabrikada 200’ü aşan çalışan görev yapıyordu.

Saudi Cable’ın Türkiye’den çekilme kararının arkasında yatan kesin sebepler tam olarak bilinmemekle birlikte, son yıllardaki ekonomik dalgalanmalar, döviz kuru ve enflasyondaki artışlar gibi faktörlerin rol oynamış olabileceği ifade ediliyor.

Bu gelişme, kablo sektöründe önemli bir boşluk yaratması bekleniyor ve sektörde yeni birtakım gelişmelere yol açabileceği tahmin ediliyor.