Türkiye'nin 75 yıllık et devi iflas etti. Çalışanlar işsizler ordusuna katıldı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkiye'nin 75 yıllık et devi iflas etti. Çalışanlar işsizler ordusuna katıldı
Konya ve Alanya’da 25 bin canlı hayvan kapasitesine sahip çiftlikleri bulunan ve Dim ve Al-Et markalarıyla üretim yapan Hacıince Et A.Ş. iflas etti. 41 milyonluk yatırımları bulunan şirkette çalışan yüzlerce kişi işsiz kaldı.

Türkiye’nin 75 yıllık et devi olan Hacıince Et A.Ş., Konya ve Alanya’da 25 bin canlı hayvan kapasitesine sahip çiftlikleri bulunan ve Dim ve Al-Et markalarıyla üretim yapan bir şirketti.

Ancak ne yazık ki, artan ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamadı ve iflas etti. Bu durum, çalışan yüzlerce kişinin işsiz kalmasına yol açtı.

Hacıince Et Firması, 74 yıldır hizmet veriyordu ve 41 milyon dolarlık yatırımlarla dev tesislere sahipti. Ancak Konya’da yapılan entegre tesis yatırımı, şirketin mali sıkıntıya girmesine neden oldu.

Tesisin devreye alınmasının ardından, bir fast food zinciri ile yapılan anlaşmanın sona ermesi de şirketi zor durumda bıraktı.

Hacıince, Dim ve Al-Et markaları ile üretim yapıyordu ve Türkiye’deki fast food zincirlerine bir dönem ürün veriyordu. Konya ve Alanya’daki tesislerinde toplam 25 bin canlı hayvan kapasitesi bulunuyordu.

Markanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Hacıince, aynı zamanda Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin başkanı olarak görev yapıyordu.

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