13'üncü kattan 2 çocuğu ile düşen anne 2017’de 'Gelin Evi' programında 1'inci olmuş

Kayseri'de 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen anne Nurgül Dal (29) ile oğlu Hamza (7) ve kızı Zümra (5) hayatını kaybetti. Olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

13'üncü kattan 2 çocuğu ile düşen anne 2017’de 'Gelin Evi' programında 1'inci olmuş

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesi'ndeki 14 katlı bir binada yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamza Dal balkondan sarkarken annesi Nurgül Dal kucağındaki Zümra ile onu kurtarmaya çalıştı.

Ancak anne ve iki çocuğu birlikte balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde anne ve iki çocuğunun öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın şahidi olan vatandaşlar ifade verdi. Olay sırasında evde olmayan baba Hulusi Dal'ın otobüs şoförü olduğu öğrenildi.

Öte yandan Nurgül Dal'ın 2017 yılında katıldığı 'Gelin Evi' yarışmasında birinci olduğu ortaya çıktı. Anne ve iki çocuğunun cenazelerinin bugün Hacılar ilçesinde defnedileceği bildirildi.

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