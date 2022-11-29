29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

14 ilde operasyon. Gözaltılar var

Ankara merkezli 14 ilde, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken yapılan açıklamada 'tanık ve gizli tanık' ifadelerine vurgu yapılması dikkat çekti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:34
Takip Et

14 ilde terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 50 gözaltı kararı 

14 ilde operasyon. Gözaltılar var
+
Aa
-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli 14 ilde, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde, örgütün ‘Kadın Alan Yapılanması’ içerisinde örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 50 şüpheli hakkında; Ankara merkezli 14 ilde, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 29 Kasım tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.(AA)
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
2
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
3
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
4
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿İstanbul'da minibüsçüler birbirine girdi
﻿İstanbul'da minibüsçüler birbirine girdi
﻿İstanbul'da minibüsçüler birbirine girdi
﻿‘Sahte doktor’ inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
﻿‘Sahte doktor’ inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
﻿‘Sahte doktor’ inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
﻿Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan korkutan uyarı. Enflasyon henüz zirve yapmadı
﻿Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan korkutan uyarı. Enflasyon henüz zirve yapmadı
﻿Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan korkutan uyarı. Enflasyon henüz zirve yapmadı
﻿Mahsa Amini protestolarında tutuklanıp serbest kalan çocuk yaşamına son verdi
﻿Mahsa Amini protestolarında tutuklanıp serbest kalan çocuk yaşamına son verdi
﻿Mahsa Amini protestolarında tutuklanıp serbest kalan çocuk yaşamına son verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.