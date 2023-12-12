14 kumarbaza rekor ceza. Bu ceza tövbe ettirir

İHA'nın haberigne göre, olay, 09 Aralık’ta saat 23.00 civarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Ceyhan Sokak’taki izinsiz bir işyerinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinde tombala oynayan 14 kişiyi suçüstü yakaladı.

Tombala oyununda kullanılan makine, televizyon, kamera ve diğer eşyalar polis tarafından el konuldu. Kağıthane Belediyesi ekipleri, kumar oynanan işyerini mühürledi.

Polis, işyerinin 4 suç kaydı olan sahibi L.P. (43), tombala oyununu yöneten ve çok sayıda suç kaydı olan A.A. (36) ve O.U. (42) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne sevk edildi.