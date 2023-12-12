Otomobilde salep soğanıyla yakalanan kişiye rekor ceza

Aydın’da bir otomobilde nadir ve koruma altındaki salep soğanıyla yakalanan kişi 244 bin lira ceza yedi. Peki, Sale soğanı nedir? Salep soğanı neden yasaklandı?

KAYNAK: AA
Otomobilde salep soğanıyla yakalanan kişiye rekor ceza

Germencik ilçesi Camikebir Mahallesi’nde devriyedeyken T.İ’nin kullandığı 09 AGD 962 plakalı aracı durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta 130 kilo salep soğanı buldu. T.İ, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı ve nadir ve korunması gereken bitkiyi toplamak suçundan 244 bin lira ceza ödemeye mahkum edildi. Ele geçirilen salep soğanları Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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SALEP SOĞANI NEDİR ? SALİP SOĞANI NEDEN YASAKLANDI?

Orkide türlerinden biri olan salep soğanı, ilaç ve gıda sektöründe çok kullanılan bir bitkidir. Mor renkli salkım çiçekleri ve güzel görünümlü dokusu ile dikkat çeker. Salep orkidesi veya orkide olarak da bilinen salep soğanının 80 çeşidi vardır, ancak her bitkinin kökünde salep soğanı olmaz. Orchis türlerinden elde edilen salep, lezzetli ve aromalı bir madde olarak üretilir. Orkide bitkisinin kökü olan salep soğanı, her orkide türünde aynı değildir. Salebin kokusu, kışın uzaktan bile fark edilir.

Salep soğanı, yanlış toplayıcılık ve diğer orkide türlerinden salep yapma girişimleri yüzünden nesli tehlike altındadır. Bu yüzden, salep soğanının korunması için toplanması yasaklanmıştır.

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