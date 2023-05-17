14 Mayıs’ta milletvekili çıkaramayıp hüsrana uğrayan BBP’den ilk açıklama ‘Oyumuzu yüzde 100 artırdık’

Büyük Birlik Partisi (Büyük Birlik), Cumhur İttifakı içerisinde yer alan bir parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere başkanlık divanı toplantısı gerçekleştirdi.

14 Mayıs’ta milletvekili çıkaramayıp hüsrana uğrayan BBP’den ilk açıklama ‘Oyumuzu yüzde 100 artırdık’

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçimlerinin tamamlandığı ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, parti teşkilatları, milletvekili adayları ve destekçilerin büyük çaba sarf ettiği ve fedakarlık gösterdiği vurgulandı.

Ayrıca, aldıkları oyun beklentilerinin altında kaldığı belirtilerek, oy oranlarının 1 Kasım 2015 seçimlerine göre yüzde yüz artmasına rağmen hedeflenen oy oranının altında kaldığı ifade edildi.

Parti, çalışmaları destekleyen tüm arkadaşlara kalbi teşekkürlerini iletti.

Yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2023 Tarihinde yapılan Milletvekili seçimleri sonuçlanmış ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Yapılan seçimde Parti Teşkilatlarımız, Milletvekili Adaylarımız ve camiamız tüm imkanlarıyla çalışmıştır. Fedakarlıkla çalışan bütün arkadaşlarımıza en kalbi duygularla teşekkür ediyoruz" denildi.

"Milletvekilliği seçiminde, kendi isim ve amblemimizle seçime girmiş olduğumuz son seçim olan 1 Kasım 2015 seçimine göre oyumuzu yüzde yüz artırmış olduğumuz halde, almış olduğumuz oy beklentilerimizin altında kalmıştır"

Açıklama, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibine yaklaşık beş puanlık bir fark atmasına rağmen, seçim ikinci tura kalmıştır. Geldiğimiz bu noktada seçmenlerimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Pandemiden, pandeminin neden olduğu ekonomik krizden, bölgemizdeki savaşlardan, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan terörden, son olarak yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen ülkemiz, seçimlerde, küresel emperyalizmin 'Türkiye’de yönetimi belirleme' hamlesiyle karşı karşıya kaldı.

Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte, Türkiye’nin, Azerbaycan’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, savunma sanayiinde, otomotivde, nükleer enerjide, madencilikte, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında, aldığımız mesafe ve kazanımlarının devam etmesi için, Cumhur İttifakı’na ve Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteğinin son derece önemli olduğunu, seçmenlerimizin tercihlerini bu gerçeklerin ışığında belirlemeleri gerektiğinin altını çiziyoruz."

Kararsız seçmenlere de seslenilen açıklamada, "Özellikle, ilk turda kararsız kalmış, sandığa gitmemiş ya da Cumhur İttifakı dışında başka bir tercihte bulunmuş olan, Türk Milliyetçilerini, Ülkücüleri, vatanımıza, milletimize, değerlerimize bağlı vatandaşlarımızı, yukarıda belirttiğimiz hususlar ışığında tekrar düşünmeye, oy tercihlerini buna göre belirleyerek Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye davet ediyoruz"

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