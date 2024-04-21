14 yaşındaki çocuk arabayla dehşet saçtı. Kaldırıma çıktı, 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: İHA
14 yaşındaki çocuk arabayla dehşet saçtı. Kaldırıma çıktı, 1 ölü 2 yaralı
Kilis’te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kilis'teki kaza, akşamüzeri Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.Ö. (14) idaresindeki 79 AAS 993 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan C.H.E. (37), F.H.E. (5) ve Ramadan Şerif’e (63) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramadan Şerif’in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan H.İ.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralılardan C.H.E’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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