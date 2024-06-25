14 yaşındaki liseli motosiklet kazasında can verdi

Kaza, Pınarhisar ilçesi Yenice gerçekleşti. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Semih Bertan, motosikletle gezerken yol kenarındaki banka çarptı. Kaza sırasında yola hızla savrulan Bertan başından yaralandı. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne yetiştirilen lise öğrencisi, buradan Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Yoğun bakıma alınan Semih Bertan, tüm çabalara rağmen can verdi.