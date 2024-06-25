Fethiye'de motosikletle araba çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Nazmi A.'nın kullandığı 48 ABU 378 plakalı araç ile Arif Gültekin idaresindeki 48 PG 456 plakalı motosiklet, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi. Bildirimin ardından olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Motosiklette bulunan Diler Gültekin (49) isimli şahıs, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından derhal hastaneye nakledildi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.