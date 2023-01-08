14 yaşındaki sürücü demir korkuluklarda asılı kaldı: 2 yaralı

Olay saat 03.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Yavuzlar Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Alp Ç.’in (14) kullandığı 34 AED 271 plakalı otomobil Yenisahra kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık on metre uçtu ve merdivenli sokağın korkuluk demirlerinde asılı kaldı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Mehmet Alp Ç. ve yanında bulunan yolcu E.İ’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)