140 milyon euroyu reddetmişlerdi! Liverpool'dan Alexander Isak için bir teklif daha

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Alexander Isak için Newcastle United'a 140 milyon euroluk teklif yapmış ancak ret cevabı almıştı. Kırmızılıların, yıldız oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Yaz döneminde gerçekleştirdiği transferlerle ses getiren Liverpool, yılın transferi için yeniden hamle yapacak. Daha önce Alexander Isak'a transfer yapan Premier Lig devi yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Merseyside ekibi, Hugo Ekitike transferi sonrasında rotasını çevirdiği Newcastle United'ın gol makinesi Alexander Isak için yeni teklif yapacak.

Liverpool, geçtiğimiz haftalarda İsveçli oyuncu için 140 milyon euro teklif sunarken, Newcastle bu teklifi reddetmişti.

