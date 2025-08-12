Galatasaray'a büyük suçlama! Yöneticiler hapis yatabilir

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Milan'dan kiralık olarak transfer ettiği Alvaro Morata büyük bir krize neden oldu. Şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ile kavga edip katılmayan İspanyol futbolcu, takımdan ayrılmak istiyordu. Milan ile Como anlaşmasından sonra Morata, Galatasaray yönetiminden sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Sarı-kırmızılı yöneticiler istedikleri şartlar oluşuna kadar buna izin vermedi.

En sonunda dün Galatasaray Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu. Sarı-kırmızılıların açıklaması şöyleydi: "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir."

ALVARO MORATA'DAN GALATASARAY'A SUÇLAMA!

Ancak olay burada kapanmadı. Morata bu sabah Instagram'dan yaptığı açıklamada Okan Buruk ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederken, yöneticileri kendisine verdiği sözü tutmamakla suçladı. Morata şunları söyledi: "Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır."

Ancak Morata'nın açıklamasında son derece kritik bir nokta bulunuyor. İspanyol futbolcu, maaşının bir kısmından vazgeçtiğini söylerken kulübün KAP'a bildirdiği 651 bin 562 euro için 'yayınlanan rakam doğru değil' ifadesini kullandı. Bu durum ise Sermaye Piyasası Kurulu'nca bilgiye dayalı manipülasyon olarak yorumlanıyor ve suç olarak kabul ediliyor. Sermaye Piyasa Kurulu’nun 107. Maddesinin 2. Fıkrası'nda şöyle deniyor: “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.”

FENERBAHÇELİ HUKUKÇULAR'DAN SUÇ DUYURUSU

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER), konuyla ilgili bütün kurumlara suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. HUFEDER'in yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Alvaro Morata, 12.08.2025 tarihinde basına yansıyan açıklamalarında, Galatasaray Spor Kulübü’nün kamuoyuna açıkladığı mali verilerin gerçeği yansıtmadığını açıkça beyan etmiştir. Bu beyan, yalnızca sportif rekabet açısından değil; aynı zamanda ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurabilecek nitelikte bir iddiadır. UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile TFF Kulüp Lisans Talimatı, kulüplerin tüm futbolcu sözleşmelerini ve mali yükümlülüklerini doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak bildirmesini zorunlu kılar. Bu yükümlülüğün ihlali; lisans iptali, turnuva gelirlerinden men ve transfer yasağı gibi ağır yaptırımlara yol açabilir. Bu çerçevede, söz konusu iddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla UEFA ve TFF tarafından derhal bağımsız denetim başlatılmalı ve kamuoyuna şeffaf bir rapor halinde sunulmalıdır. Futbolda dürüstlük, güven ve şeffaflık ilkelerinin korunması için, bu iddiaların değerlendirilmesi ve gerekli adımların atılması amacıyla tüm ilgili kurumlara ihbarda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

