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  • 140 yaşındaki adamla ilgili tüyleri diken diken eden gelişme. Kafasında bir sabah boynuzla uyanmıştı

140 yaşındaki adamla ilgili tüyleri diken diken eden gelişme. Kafasında bir sabah boynuzla uyanmıştı

Yemen’de yaşayan 140 yaşındaki adamın başının iki yanında boynuza benzeyen çıkıntılar çıkmıştı. Boynuzlarını aldırmak isteyen adam operasyon sırasında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:05
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140 yaşındaki adamla ilgili tüyleri diken diken eden gelişme

140 yaşındaki adamla ilgili tüyleri diken diken eden gelişme. Kafasında bir sabah boynuzla uyanmıştı
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tv100’de yer alan habere göre; Yemen’de yaşayan ve dünyanın en yaşlı erkeği olarak bilinen Ali Enter isimli bir adamın 100 yaşından sonra sonra başının iki yanında boynuza benzeyen çıkıntılar çıkmıştı. 140 yaşında boynuzlarını aldırmak isteyen adam operasyon sırasında hayatını kaybetti.

Yemen’de yaşayan 140 yaşındaki Ali Enter’in 100 yaşından sonra kafasının iki yanında boynuzlar çıkmaya başladı.

“Şeytan boynuzu” olarak bilinen çıkıntılar adamın yaşı geçtikçe kıvrılmayı sürdürdü. Enter’in boynuzlarını kesmek için yaptığı hamleden sonra 140 yaşındayken hayatını kaybettiği ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILMIŞTI

Uzmanlar Enter'in alnından çıkan çıkıntıların kutanöz boynuzlar olabileceğini ifade etti. Kutanöz boynuzlar, saç, tırnak ve toynakları oluşturan aynı protein olan keratinden yapılan deri tümörleridir.

Boynuzlarını kesmek için testereyi anımsatan bir alet kullanan Enter’in akrabaları bu anları kaydederek sosyal medyadan paylaşmıştı. Sosyal medya paylaşımından 3 gün sonra Enter’in 140 yaşında vefat ettiği ifade edildi.

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