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Doktorlar çaresiz. Bu kadının kafasında boynuzlar çıkıyor

Hindistan'da bir kadın, başında çıkan boynuzlar nedeniyle yıllardır acı çekiyor. Doktorlar ise, henüz bu sorunun gizemini çözebilmiş değil. Bu tür boynuzların, kafadaki bir kesikten sonra radyasyona veya HPV virüsüne maruz kalmanın bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:55
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Bu kadının kafasında boynuzlar çıkıyor

Doktorlar çaresiz. Bu kadının kafasında boynuzlar çıkıyor
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Chipcom'un haberine göre, Hindistan'da bir kadının başının üstünde aşırı derecede ağrı yapan “boynuzlar” oluşmasının ardından doktorlar, bu ilginç soruna bir yanıt aramaya başladı. 

60 yaşındaki kadın, bu durumun yaklaşık üç yıl önce ortaya çıktığını söylüyor. Şu anda kıdemli bir doktor konsültasyonu bekleniyor, ancak raporlara göre doktorlar durumun “Anlayamayacakları” bir şey olabileceği konusunda uyarı yapmayı da ihmal etmiyor.

Kadının “Dayanılmaz bir acı” içinde olduğu söyleniyor ve muhtemelen ameliyat olması gerekecek. Tedavi masrafları için Hindistan hükümetinden yardım bekleniyor.

Şu ana kadar hiçbir uzman bu konuda bir fikir belirtemese de, raporlar yerel bir doktorun bunun “Silisli bir boynuz” olabileceğine inandığını belirtiyor. Ancak şu ana kadar bu fikri destekleyecek bir doğrulama bulunmadı.

Daha önce kaydedilen insan boynuzu vakaları son derece nadir, ancak genellikle konik bir şekilde büyüyen iyi huylu veya kötü huylu keratinöz boynuzlar olan kutanöz boynuz olarak teşhis ediliyor.

Bu tür boynuzların, kafadaki bir kesikten sonra radyasyona veya HPV virüsüne maruz kalmanın bir sonucu olduğu düşünülse de, aşırı derecede nadir olmaları nedeniyle neden oluştukları açık değil. Kütanoz boynuzlar ameliyatla tedavi edilebiliyor.

Yerel medya sitesi New Indian'a konuşan Mimiya Bai Kori isimli kadının akrabaları “Son üç yıldır kafasından boynuz gibi bir şey çıkıyor ve dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Birçok kez bunu doktorlara gösterdi, ancak bu hastalık buradaki doktorların anlayışının ötesinde” diyor.

Kadının akrabaları ayrıca “Buradaki doktorlar bize şehirdeki en iyi uzmanları ziyaret etmemizi tavsiye ettiler, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamıyoruz.”

 

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