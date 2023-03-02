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145 yıllık yapı depremlerde zarar gördü

Osmaniye’de 1874’te yapılan Cebelibereket Hükümet Konağı depremlerde hasar gördü.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:13
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145 yıllık yapı depremlerde zarar gördü

145 yıllık yapı depremlerde zarar gördü
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AA

Merkeze bağlı Yarpuz Köyü'nde bulunan 149 yıllık hükümet konağının ön, yan ve arka duvarının bir kısmı yaşanan depremler sonrası yıkıldı.

Köy muhtarı Şaban Savcı, AA muhabirine, bölgeye gelen fotoğrafçıların uğrak mekanlarından biri olan hükümet konağının yaşanan depremler sonucu hasar gördüğünü anlattı.

Konağın o dönemde asayişi sağlamak amacıyla bölgeye gönderilen Derviş İbrahim Paşa'ya da ev sahipliği yaptığını dile getiren Savcı, "Maalesef yaşanan son depremde binanın yan ve arka bölümünde yıkılma oldu. Arkasındaki tarihi camimizde de yıkıntılar oluştu, hasar gördü. İnşallah devletimiz buraya el atarak eski günlerine kavuşturacak." dedi.

Konaktaki hasarın tespitiyle ilgili gerekli mercilere başvuruda bulunduklarını belirten Savcı, buranın restore edilerek yeniden eski görünümüne kavuşmasını beklediklerini söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice de mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait konağın en kısa sürede restore edileceğini kaydetti.

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