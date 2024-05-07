Ahmet Çakar görünce delirdi. Sahtekarları ifşa etti

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Alınan beraberlik sonrası hem ligde hem de Fenerbahçe’de ortalık karışırken sahtekarlar da boş durmadı.

Ahmet Çakar’ın sosyal medyadaki ismini ve fotoğrafını kopyalayan bir kullanıcı onun ağızdanmış gibi gönderiler attı.

Bir gönderisinde “Fenerbahçe hakemleri arkasına alarak, Şampiyon olamayan takım olarak tarihe geçmiştir” demesi üzerine taraftarlar Ahmet Çakar’ın söylediğini sanarak isyan etti.

Gelen tepkiler sonrası olayı fark eden Ahmet Çakar takipçilerine çağrıda bulunarak, “Lütfen beni taklit eden hesabı şikayet edin! Yaptığı büyük terbiyesizlik” dedi.