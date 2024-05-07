Ahmet Çakar görünce delirdi. Sahtekarları ifşa etti

Aytunç Akın
Ahmet Çakar görünce delirdi. Sahtekarları ifşa etti
Ahmet Çakar kendisi adına açılan sahte hesaba isyan etti.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Alınan beraberlik sonrası hem ligde hem de Fenerbahçe’de ortalık karışırken sahtekarlar da boş durmadı.

Ahmet Çakar’ın sosyal medyadaki ismini ve fotoğrafını kopyalayan bir kullanıcı onun ağızdanmış gibi gönderiler attı.

ahmet-cakar-eline-gecen-cd-nin-gizli-icerigini-16365286-425-amp.jpg

Bir gönderisinde “Fenerbahçe hakemleri arkasına alarak, Şampiyon olamayan takım olarak tarihe geçmiştir” demesi üzerine taraftarlar Ahmet Çakar’ın söylediğini sanarak isyan etti.

ekran-goruntusu-2024-05-07-164731.png

Gelen tepkiler sonrası olayı fark eden Ahmet Çakar takipçilerine çağrıda bulunarak, “Lütfen beni taklit eden hesabı şikayet edin! Yaptığı büyük terbiyesizlik” dedi.

ekran-goruntusu-2024-05-07-164751.png

İlgili Haberler
Alex Süper Lig ekibi ile anlaştı
İrfan Can Kahveci'den kara haber geldi. Fenerbahçeliler yıkıldı
Tugay Kerimoğlu imzayı attı
Ünlü astrologdan flaş Fenerbahçe iddiası. Son 3 yılın şampiyonunu bilmişti
Aziz Yıldırım kararından döndü
Fenerbahçe imzayı attırdı. Kimsenin ruhu duymadı
221 milyon dolarlık çılgın sözleşme
221 milyon dolarlık çılgın sözleşme
Quaresma Şenol Güneş'i açıkladı
Süleyman Hurma'dan Galatasaray maçı öncesi teşvik primi açıklaması
Süleyman Hurma'dan Galatasaray maçı öncesi teşvik primi açıklaması
Federasyon 4 puan silme cezası verdi. Küme düşme hattına gerilediler
Son Haberler
Marmara Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi Gündem
Marmara Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi
Acun Ilıcalı 'veda' etti Spor
Acun Ilıcalı 'veda' etti
Polonya Başbakanı: Pamuk eller cebe Dünya
Polonya Başbakanı: Pamuk eller cebe
Emekliyi bayram ettirecek haber. Son kulis bilgisi seyyanen zam miktarı sızdı Memur ve Emekli
Emekliyi bayram ettirecek haber. Son kulis bilgisi seyyanen zam miktarı sızdı
Alex Süper Lig ekibi ile anlaştı Spor
Alex Süper Lig ekibi ile anlaştı
İrfan Can Kahveci'den kara haber geldi. Fenerbahçeliler yıkıldı Spor
İrfan Can Kahveci'den kara haber geldi. Fenerbahçeliler yıkıldı
Altı ay önce siyaseti bırakmıştı şimdi ülkesinin başına geçti Dünya
Altı ay önce siyaseti bırakmıştı şimdi ülkesinin başına geçti