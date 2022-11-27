﻿15 günde 2 kez felç geçirdi, operasyonla sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da çiftçilik yapan Bekir İnce, geçen ay ritim bozukluğuna bağlı beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. Bir süre yoğun bakımda kalan İnce, daha sonra Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada İnce'nin 15 günde 2 kez felç geçirdiği anlaşıldı. İnce'ye, 'sol atriyal apendiks kapama' (kalbin sol kulakçığındaki kör boşluğun kapatılması) operasyonu yapıldı.

Prof. Dr. Teoman Kılıç başkanlığında Prof. Dr. Mesut Demir, Doç. Dr. Çağlar Özmen, Doç. Dr. Emre Çağlıyan ve Yrd. Doç. Dr. Rabia Akıllı'dan oluşan ekibin yaptığı operasyon başarıyla sonuçlandı. Bir süre yoğun bakımda takip edilen İnce, daha sonra servis odasına alınıdı.

Hastanın tedavisini yürüten Doç. Dr. Çağlar Özmen 'sol atriyal apendiks kapama' operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Doç. Dr. İnmenin önlenmesi için birçok hastanın sürekli kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekir. Bazı hastalarda tekrarlayan kanamalar nedeniyle bu ilaçlar kullanılamamakta ya da bu ilaca rağmen inme gelişebilmektedir. Böyle durumlarda kalp kökenli pıhtıların en önemli kaynağı olan sol kulakçıktaki kör boşluğun ağzına tıpa konulup, yeni oluşan pıhtıların beyne gitmesini önlenmektedir. Böylece hasta hem ilaç olmaksızın inme riskine karşı korunmakta hem de ilaca bağlı kanama olasılığı ortadan kalkmaktadır" diye konuştu.

FELCİN NEDENİ YÜZDE 93 KÖR BOŞLUK KAYNAKLI

Beyine pıhtı atma sonucu gelişen felçlerin yüzde 93'ünün sol kulakçıktaki kör boşluktan kaynaklandığına dikkat çeken Doç. Dr. Özmen, şunları söyledi:



"Bu bölgeyi özel olarak geliştirilmiş yeni, teknolojik bir cihaz ile kapatarak, kalpten beyine pıhtı atmasını engellemiş oluyoruz. Bu durum genelde erişkinlerde olan 'atriyal fibrilasyon' dediğimiz ritim bozukluğundan kaynaklanıyor. Ritim bozukluğunda en çok korktuğumuz durum; beyine pıhtı atması ve felçlik durumu. Bu hasta grubunu çok sık görüyoruz. Bu kişiler bizim hedef hasta grubumuzu oluşturuyor. Tekrarlayan felçliği ya da tekrarlayan kanamaları olduğu için bu hastalar genelde 60 yaş üstü oluyor. Fakat nadir de olsa 30-60 yaş arası hastalar da var. Özellikle 40 yaş üstü kişilerin kardiyolojik muayenelerini ihmal etmemesi gerekiyor."

'DAHA ÖNCE 2 KEZ FELÇ GEÇİRMİŞTİ'



Bekir İnce'nin oğlu Temir Dihar İnce ise babasının daha önce 2 kez felç geçirdiğini belirterek, "Babam yüksek tansiyon hastası. Daha önce kalp krizi ve 2 kez felç geçirdi. Beyinde kanaması da olduğu için kan sulandırıcı ilaç da kullanamıyordu. Dolayısıyla felç riskinin tekrarlanması ve babamın daha kötü olmasından korkuyorduk. Bu ameliyat bizi rahatlattı. Ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı çok mutluyuz. Tüm doktorlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

DHA