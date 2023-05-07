15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?

14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle okulların 15 Mayıs Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?

15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri okullarda yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 Mayıs’ta okulların olup olmadığına dair açıklamada bulundu. Peki, 15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?

Seçimde oy kullanma işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle, okulların bir sonraki güne hazır olup olmayacağı merak konusu oldu. Bakan Özer konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, 15 Mayıs’ta okullar tatil mi?

15 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı merak ediliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin,

"Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.

Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da öğretmenler idari izinli sayılacak.

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