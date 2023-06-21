15 sanatçılı asgari ücret tiyatrosu

2023 için sahnelenen Asgari Ücret Tiyatrosu’nun 1. perdesi Aralık 2022’de kapanmıştı.

2. perde oynandı bitti!

Her kafadan bir ses çıkıyor ki; yapay kafanın sanal zekâsı bile şöyle tahminde bulundu:

-"Asgari ücretin 500 dolar civarına yükseltilmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 11 bin 825 TL'ye denk geliyor. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, enflasyon ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı.”

Hadi ordan yapay kafa.

Senin sanal zekân bile anlayamaz Türkiye’deki sistemi…

Senin sanal zekânın aklı yetmez şu rekora…

Türkiye, Arnavutluk'un ardından en düşük asgari ücret veren ikinci Avrupa ülkesi konumunda.

-Yaparsa, 21 yıllık AKP iktidarı yapar…

Bir evlere şenlik şu yapı var;

-Asgari Ücret Tiyatrosu…

Başrolde enflasyonu reel gerçeklerle bilimsel olarak değil, siyasi talimat ile belirleyen var;

1. TÜİK temsilcisi…

Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının AKP iktidarı tarafından zorla/zorunlu üye yapıldığı sendikaların üst kuruluşunun işçi temsilcisi var;

2. TÜRK-İş ve seçeceği 5 sendika temsilcisi.

Her ay yaptığı araştırmalar sadece medyaya haber olur ama 21 yıllık iktidar asla umursamaz şu rakamları:

4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan

-Açlık Sınırı: 10 bin 360 lira.

4 kişilik ailenin gıda ve diğer tüm temel harcamaları için hanesine girmesi gereken tutar:

-Yoksulluk sınırı; 33 bin 750 lira.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti:

-13 bin 440 lira.

Kambersiz düğün, işveren olmadan asgari ücret komisyonu olmaz elbette onlar da var:

3. TİSK-Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve seçeceği 5 sendika temsilci

4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

15 üye günlerce toplanıyor.

Çaylar, kahveler şirketten.

Asgari ücreti belirleme bahane, sohbet şahane…

Çünkü karar verme yetkileri yok.

Sonuçta kararı ucube rejimin Tek Adamı olan reis verecek;

-Recep Tayyip Erdoğan…

Finalde reis asgari ücret zam oranı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimatı verir:

-Yüzde 34 artış…

Tiyatronun ikinci sahnesinin finalinde açıklanır:

-2023'ün ikinci yarısında net asgari ücret 11 bin 402 lira…

Tiyatronun seyircileri ayağa fırlarlar.

Muhalifler bağırır;

-Yuh…

Yandaşlar alkışlarla bağırır;

-Yaşa, varol…

Ve Temmuz’da 2023 yılı sezon oyunu kapanır…

-Perde…

Aralık 2023’te “Asgari Ücret 2024 Tiyatrosu’nda” buluşmak üzere…