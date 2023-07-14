15 Temmuz'da İETT ve köprüler ücretsiz mi olacak

15 Temmuz'da metrobüsler ücretsiz mi olacak sorusu merak konusu olmuştu. Cevabı belli oldu.

15 Temmuz'da İETT ve köprüler ücretsiz mi olacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Bu tarihte İETT ve diğer toplu taşımalarda ücret alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

15 Temmuz bu sene hafta sonuna, cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatillerde toplu taşıma ücretsiz oluyor. Bu nedenle 15 Temmuz'da metrobüsler, metrolar ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAKİ DURUM

Köprü ve otoyolların 15 Temmuz Cumartesi günü ücretsiz olmasına ilişkin resmi bir açıklama şu an için yapılmadı.

Ancak yap, işlet, devret modeli dışında köprü ve otoyolların Cumartesi günü ücretsiz olması bekleniyor.

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

YAP, İŞLET, DEVRET MODELİYLE YAPILAN OTOYOL VE KÖPRÜLER

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara- Niğde Otoyolu

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