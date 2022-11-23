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15 yaşındaki çocuğu cinsel istismara maruz bırakan sanığa üç farklı ceza

Eskişehir'de yılbaşı gecesi 15 yaşındaki çocuğu cinsel istismara maruz bırak iddiasıyla yargılanan şahıs, 3 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:08
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15 yaşındaki çocuğu cinsel istismara maruz bırakan sanığa üç farklı ceza

15 yaşındaki çocuğu cinsel istismara maruz bırakan sanığa üç farklı ceza
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Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde iddiaya göre Bünyamin M., yılbaşı gecesi öncesinde baldızının telefonundaki yazışmaları ve başka birine gönderdiği fotoğrafını kendi telefonuna aktardı.

Yılbaşı gecesi eşi ve baldızıyla birlikte evinde olan Bünyamin M., eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki çocuğu çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı. Sonrasında Bünyamin M., mağdurun olaydan ailesine bahsetmesi durumunda, mağduru kendi telefonuna aktardığı yazışmaları ve fotoğrafı ailesine göstermekle tehdit etti.

YARGILANMASINA BAŞLANMIŞTI

15 yaşındaki mağdurun, geçen şubat ayında şikayetçi olması üzerine şüpheli Bünyamin M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmıştı.

ÜÇ FARKLI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Bünyamin M.’nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapsini ve suçun üçüncü derece kan ve kayın hısımlığı ilişkisi olan kişiye karşı işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını istedi.

Ayrıca, sanık hakkında ‘şantaj’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin M. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce son sözleri sorulan Bünyamin M., suçlamaları reddetti.

İYİ HAL İNİDİRİMİ UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bünyamin M.’yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, mağdurun sanığın baldızı olduğu gerekçesiyle cezanın yarı oranında artırılmasına karar vererek, sanık Bünyamin M.’nin hapis cezasını 24 yıla yükseltti ve iyi hal indirimi uygulamadı. Sanığın, "şantaj" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Ayrıca, sanık hakkında çocuğun görüntülerini kayda aldığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

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