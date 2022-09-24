Bir tarikat daha vakıf kurdu. Lideri cinsel istismardan tutuklanmıştı

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ile gündeme gelen Uşşaki Tarikatı, Balıkesir’de vakıflaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Balıkesir merkezli vakfın adı Sıddık Naci Eren Uşşaki Vakfı oldu.

Balıkesir merkezli Sıddık Naci Eren Uşşaki Vakfı’nın kurucuları, Yasin Genç, Ali Eren, Sabri Eren, Mehmet Eren, Nazmi Eren, Ahmet Eren, Zekai Kafaoğlu, Abdulkadir Eren, Ayhan Çöllü ve Raif Özkan olarak sıralandı.

Kuruluş senedinde vakfın amacına yönelik, “Camiler, mescitler, yurtlar, eğitim müesseseleri, konferans salonları, kütüphaneler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, kimsesiz düşkünler için barındırma ve yetiştirme evleri, aşevleri ve buna benzer hayır ve kültür müesseseleri inşa ve tesis etmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek” ifadeleri kullanıldı.

Vakfın mal varlığının 80 bin TL olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu ise Raif Özkan, Zekai Kafaoğlu ve Ahmet Eren isimlerinden oluştu. Vakfın faaliyetlerini sonlandırması halinde arta kalan malların Türkiye Diyanet Vakfı’na devredileceği bildirildi.

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 1 Eylül 2020 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görgü tanıkları ve dergâhta bulunan diğer öğrencilerin ifadeleri sonrasında Nurullah’ın küçük yaştaki başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.