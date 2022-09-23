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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Adını Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, Katarsis programına katıldı. Programda Gökhan Çınar’ın sorularını yanıtlayan Karadere, yaşadığı cinsel istismarı ilk kez anlattı.

Galeri Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 09:26
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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Programda Nagihan Karadere, sevgisiz kaldığını söylediği çocukluğunu, hayatını kararttığını anlattığı olayı, ilk gençliğini, ailesini, hep güçlü kalmak zorunda olduğu kariyerini, evliliğini, boşanmasını, anneliğini anlattı.

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Dominik dönüşünün ardından kendi hayatına adapte olmaya çalıştığını dile getiren Nagihan Karadere, Survivor hakkında şunları söyledi; "Hayata uyum sağlamaya çalışıyorum. O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"Normal hayata baktığımda ise şimdilerde evden çıkmak dahi istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz. Survivor'a üç kez gittim ama en son gittiğim bu sezon benim için tam bir travmaydı. Beklenti ve sonuç olarak çok yorucu bir sezondu. Orada rekabet, hayatta kalma ve karnımızı doyurma durumumuz vardı. Kendimizi kanıtlayabilme önemliydi. Savaşçı ruhumu gösterdiği için iki ayrı Nagihan var. Survivor kupası emeklerimin karşılığı olarak kaldırmak istediğim bir kupaydı. Çok fazla emek verdiğimi düşünüyorum ama kaldırmak nasip olmadı."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Programın ilerleyen dakikalarında çocukluğunda yaşadıklarını duygusal bir şekilde aktaran Nagihan Karadere, o günleri şu şekilde ifade etti; '"Ben fakir bir ailede doğdum. Dört kardeşim vardı ve sadece içlerinden ben kız olarak dünyaya gelmişim. Üç erkek arasında büyüdüğüm için ben de kendimi erkek gibi yetiştirdim."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"Ailemin yanından erken yaşlarda ayrıldım. Anadolu lisesini 16 yaşımda kazandığımda yatılı yurda gittim. Oraya gittikten sonra daha çok kendimi keşfetmeye başladım. Kendi kendime anne ve baba oldum. Bu süreçte her anlamda aileme destek olmaya çalıştım. Annem ile anne kız ilişkisini çok yaşayamadım. Annem çalışan bir kadındı."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"Babam ve annem her evlilikte yaşanan sorunlar yaşanıyordu. Karı koca anlaşamayınca annemin gidebileceği bir kapı yoktu. Diğer taraftan örf ve adetler vardı. Annem mutsuz olsa dahi evliliğini yürütmek zorundaydı. Ben de her zaman annemin yanındaydım. Spora da anneme daha iyi bir hayat sunmak için başladım. Anneme maddi ve manevi destek verebilmek için kendimi hep seferber ettim."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"Babam şefkatli bir babaydı. İyi bir baba oldu ama iyi bir eş olamadı. Önemli olan çocuklarına iyi davranmasıydı. Keşke eşine de iyi davranabilseydi. Babam kötü bir insan değildi. Annem ile anlaşamadığı için bizlere katlanmak zorunda kaldı. Annemin üzerimizde emeği çok fazla. Dört çocuk ortada kalmasın diye birçok şeye göğüs gerdi diyebilirim. Annemi de babamı da çok seviyorum. İyi ki evliliklerini her şeye rağmen yürütebilmişler. Onlar kavga ettiklerinde elimden bir şey gelmiyordu. Ne annemi kurtarabiliyordum ne de babamı durdurabiliyordum. Öyle zamanlarda sadece üzülüyorsun ve izliyorsun. Keşke hiç olmasaydı diyorsun."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"Seyirci olarak kalmak çok üzücü. Benim çocukluğumda sevgi eksik. Annem ve babam hayat mücadelesi verdiği için sevgi bizim evde hep geri planda kaldı. Hala da bu duyguyu tam anlamıyla tatmış değilim. Şimdi ben çocuğuma çok fazla sevgi vermeye çalışıyorum. O dönemin şartları öyleymiş diyorum ve anne ve babamı da anlamaya çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar para kazanın veya istediğinizi elde edin çocukluktaki sevginin yerini hiçbir şey dolduramıyor."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Çocukluğunda yaşadığı cinsel istismarı anlatan Nagihan Karadere, o günler giderek yaşadığı travmayı şu şekilde aktardı; '"Ben henüz 12 yaşındayken bir istismar yaşadım. O dönemler küçük bir kasabada yaşadığımız için akrabalara gidip gelme olayları çok fazla oluyordu.

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Uzak bir akraba diyebilirim hatta bu olay için. Her gittiğimiz yerde insanlara hizmet etmeyi de çok severdim. Mutfağa gider evdekilere çay servisi yapardım. Bir gün yine böyle bir durumda salonda herkes otururken ben mutfağa bardakları bırakmaya gitmiştim."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"Arkamdan birisi geldi ve sarıldı. Ben herhalde yengemdir diye düşündüm. Arkama dönüp baktığımda uzak akrabalardan birini gördüm. Bana sarılıp öpmeye başladı.

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Ne yapacağımı bilemedim. Vücudum taş kesti ve elim ayağım titremeye başladı. O an sesim çıkmasın ki kimse ayaklanmasın diye düşündüm. Bunun sonrası da oldu. Bu anlattığım ilk olanıydı. Ne yapmam gerektiğini hiç bilemedim."

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Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"Günlerce uykularım kaçtı. Bu olayı anneme söylemek istedim ama söyleyemedim. Ortaya bir şey atıp da çocuk olduğum için yalan konuştuğumu düşünürler diye bir şey yapamadım.

14/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Ebeveynlerin çocuklara bunu erken yaşta öğretmesi gerekiyor. Bu olayların ardından aynı aile bizimkilerle sürekli görüşmek istiyordu. Bir gün dayanamadım ve başladım ağlamaya."

15/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"Annem yanıma geldi ve neden giyinmedin dedi. Ben gitmek istemiyorum dedim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu gerekirse beni dövsün, bana ceza versin diye düşündüm.

16/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Bunları göze aldım ve olayı anlattım. Siz içeride otururken mutfağa gittiğimde bunları yaşadım ve korktum size söyleyemedim dedim. Gitmeyelim lütfen dedim. O gün oraya gitmedik ve annem bana sarıldı."

17/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

"O da bu durum karşısında kötü hissetti. İnanacağını hiç düşünmemiştim ve bana inandı. O saatten sonra iletişimi tamamen koparttık o insanlarla. Annem üzerime daha çok titremeye başladı.

18/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

Gittiği her yere beni götürdü ve beni hiç yalnız bırakmadı. Bu tarz konular hiçbir zaman konuşulmadı. Aşırı utangaç bir çocuktum. Bu konuların çocuklarımıza öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum."

19/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

20/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

21/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

22/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

23/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

24/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

25/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

26/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

27/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

28/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

29/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

30/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

31/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

32/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

33/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

34/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

35/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

36/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

37/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

38/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

39/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

40/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

41/41
Nagihan Karadere cinsel istismar itirafıyla şok etti. Anlattıkları kan dondurdu

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