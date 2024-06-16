15 yaşından büyük arabası olan bayram edecek. Bakanlık kolları sıvadı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.
Palandöken, yaşı geçmiş araçlara yönelik bir teşvik programının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek ilgili bakanlığa talepte bulundu. 2019 yılında sonlandırılan hurda teşvikinin tekrar yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdi.
15 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT
Palandöken, hurda teşviklerinin ekonomik canlanmaya katkıda bulunmak, sanayiyi teşvik etmek ve geri dönüşümü artırmak amacıyla önemli bir araç olduğunu söyledi.
Türkiye'de daha önce uygulanmış olan hurda teşvik programının tekrar getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, bu program kapsamında, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara teşvik verilmesinin öneminden bahsetti.
Palandöken, eski ve çevre kirliliğine yol açan araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini savundu. Bu tür teşvikler, ekonomiye canlılık kazandırmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve çevre dostu uygulamaları desteklemek amacıyla kullanılıyor.
ARAÇ FİYATLARININ ARTMASI VATANDAŞLARI YAŞLI ARAÇ KULLANMAYA İTİYOR
Döviz kurlarında yaşanan artış ve sıfır araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle araç fiyatlarının iki katına çıktığını ifade eden Palandöken, bu durumun vatandaşları ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya yönelttiğini ifade etti.
Palandöken, Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu ve bu araçların çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi.
ARAÇLARINI HURDAYA VERENLERİN VERGİ BORÇLARI VE TRAFİK CEZALARI SİLİNSİN
Palandöken, araçlarını hurdaya veren kişilere çeşitli imtiyazlar sağlanmasını tavsiye etti. Özellikle vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar talep etti.
Palandöken, hurda ve yaşlı araçlar için teşviklerin getirilmesi gerektiğini ve çevre dostu, daha güvenli araçların tercih edilmesinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.