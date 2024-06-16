15 yaşından büyük arabası olan bayram edecek. Bakanlık kolları sıvadı

ARAÇ FİYATLARININ ARTMASI VATANDAŞLARI YAŞLI ARAÇ KULLANMAYA İTİYOR

Döviz kurlarında yaşanan artış ve sıfır araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle araç fiyatlarının iki katına çıktığını ifade eden Palandöken, bu durumun vatandaşları ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya yönelttiğini ifade etti.