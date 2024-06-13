Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk galericileri kara kara düşündürüyor. Yaşanan durgunluktan çıkmak için çözümler arayan galericiler, kampanya yaparak satışlarını arttırmaya çalışıyor.
Satışları düşen galericilerden olan Şanlıurfa'daki bir vatandaş, çareyi küçükbaş hediye etmekte buldu.
"İÇİNDE ONUN DA FİYATI VARDIR"
Şanlıurfa’da kurban bayramına sayılı günler kala işlerini artırmak isteyen bir galerici ikinci el araç alana kurbanlık hediye edeceğini açıkladı.
Kampanya sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılardan gelen tepkiler güldürdü.
Fiyatların yüksekliğinden şikayet eden kullanıcılar, 'Fiyatın içinde kurban fiyatı da vardır' diyerek tepki gösterdi.
İşte kampanyaya gelen bazı yorumlar:
"Küçük baş tavuk filan olmasın"
"Bende geçen ay araç aldığımda adam depoyu fulleyip vereceğini söylemişti ki fulledi de sağolsun :d piyasa çok ölü"