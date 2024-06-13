Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu

Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Şanlıurfa'da satışları düşen bir galericinin başlattığı kampanya gündem oldu. İkinci el otomobil satan galerici araç satı alanlara kurbanlık hediye edecek.

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Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu 1

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk galericileri kara kara düşündürüyor. Yaşanan durgunluktan çıkmak için çözümler arayan galericiler, kampanya yaparak satışlarını arttırmaya çalışıyor.

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Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu 2

Satışları düşen galericilerden olan Şanlıurfa'daki bir vatandaş, çareyi küçükbaş hediye etmekte buldu.

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Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu 3

"İÇİNDE ONUN DA FİYATI VARDIR"

Şanlıurfa’da kurban bayramına sayılı günler kala işlerini artırmak isteyen bir galerici ikinci el araç alana kurbanlık hediye edeceğini açıkladı.

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Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu 4

Kampanya sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılardan gelen tepkiler güldürdü.

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Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu 5

Fiyatların yüksekliğinden şikayet eden kullanıcılar, 'Fiyatın içinde kurban fiyatı da vardır' diyerek tepki gösterdi.

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Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu 6

İşte kampanyaya gelen bazı yorumlar:

"Küçük baş tavuk filan olmasın"

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Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu 7

"Bende geçen ay araç aldığımda adam depoyu fulleyip vereceğini söylemişti ki fulledi de sağolsun :d piyasa çok ölü"

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Araba alana kurbanlık bedava. Satış yapamayan galerici çareyi böyle buldu 8
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