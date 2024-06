Araba almak isteyenler dikkat! İkinci elde ortalama fiyatlar belli oldu

Son dönemde ikinci el otomobil piyasasının durgunluğu devam ederken, yeni yayımlanan bir analiz, mayıs ayı itibarıyla araç fiyatlarının düşük düzeylerini koruduğunu ortaya koydu. Önceki yılın ekim ayında ortalama fiyatların 734 bin lira seviyesinde olduğu gözlemlenirken, bu yıl mayıs ayında bu rakamın 680 bin liraya gerilediği kaydedildi.

Quick Finans tarafından derlenen rapor, mayıs ayı verileriyle otomotiv sektöründeki mevcut eğilimleri detaylandırdı. Sıfır kilometre binek ve hafif ticari araç satışlarının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 oranında azalarak 100 bin 305 adede düştüğü belirtildi. Nisan ayının kısa sürmesinin ve 7 Temmuz'da başlayacak olan yeni güvenlik ekipmanları düzenlemesi öncesinde yapılan promosyonların, satışlarda yüzde 30'luk bir artışa yol açtığı ifade edildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI VE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI

2023 yılının ilk beş aylık döneminde hafif ticari araç satışları, önceki yılın aynı zaman dilimine kıyasla %6 oranında bir artış gösterdi ve toplamda 471,743 adet araç satıldı. Yılın ikinci yarısında düşüşe geçen ikinci el araç fiyatları, 2024 yılının başlarında istikrar kazandı. Özellikle Nisan ayında gözlenen fiyatlar, Mayıs ayında da sabit bir seviyede seyrettiği rapor edildi.

SEGMENT BAZINDA FİYAT ANALİZİ

Son yapılan araştırmaya göre, 15 yaşını dolduran ve 350 bin kilometre yol kat etmiş B, C, D ve E segmenti otomobillerin ortalama satış fiyatları incelendiğinde, ekim ayında 734 bin lira olan fiyatların nisan ayında 680 bin liraya düştüğü ve mayıs ayında bu rakamın sabit kaldığı gözlemlendi. Euro cinsinden değerlendirildiğinde, ikinci el otomobil piyasasındaki ortalama fiyatlar, aynı dönemde 25 bin eurodan nisan ayında 20 bin euronun altına gerileyerek mayıs ayında da bu düzeyde istikrarını korudu.

STOKTA KALMA SÜRELERİ

Son bir yıl içerisinde, binek otomobillerin piyasada bekletilme süreleri önemli ölçüde artış gösterdi. Önceki yıla kıyasla, B, C, D ve E segmentlerindeki araçların stokta kalma süreleri ortalama 40 günden, bu yılın ocak ayında 54 güne ve mayıs ayında 57 güne yükseldi. Ticari araçlarda da benzer bir eğilim söz konusu; geçen yıl ortalama 34 gün olan bekletme süresi, ocakta 44 güne ve mayısta 48 güne çıktı.

Araçların yaşları ve kilometreleri de satış süreçlerini etkiliyor; beş yaş altı araçlar ortalama 47 gün, beş ile on yaş arasındakiler 63 gün ve on ile on beş yaş arasındakiler ise 60 gün stokta kalmakta. Genel pazarda ise, mayıs ayı itibarıyla araçların ortalama stokta kalma süresi 57 gün olarak kaydedildi.

GENÇ ARAÇLAR VE SUV MODELLER

0-2 yaş grubu ikinci el araçlar ortalama 41 günde satılırken, aynı yaş grubundaki SUV araçlar 39 günde alıcı buldu. Pazara yeni giren Uzak Doğu menşeli SUV modelleri ise ortalama 22 günde satıldı.