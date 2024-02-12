15 yıldır dünyanın en uzun insanı

Mardin'in Derik ilçesinden Sultan Kösen, 2009'da 2 metre 51 santimetrelik boyuyla 'dünyanın en uzun boylu adamı' unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

2024 yılında İtalya'da gerçekleşen Guinness Rekorlar Kitabı lansmanına katıldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Kösen, "Guinness Rekorlar Kitabı her yıl farklı bir ülkede tanıtılıyor. Bu yıl İtalya Milano'da oldu. Biz de her sene bu lansmanda yer alıyoruz. 15 yılını rekorumu koruyarak kutladık" dedi.

Kösen, 2009'da Dede Mahallesi'nde yaşarken 'dünyanın en uzun boylu adamı' unvanını kazanmıştı ve hala bu unvanını koruyor. Aynı zamanda, dünyanın en büyük ellerine ve en büyük ayaklarına sahip. Bu özelliklerle 128 ülkeyi ziyaret ederek Mardin'i ve Türkiye'yi tanıttı. Kösen, 25 Ocak'ta İtalya'da gerçekleşen Guinness Rekorlar Kitabı lansmanına katılarak 2024 kitabında da yerini aldı.

"Türkiye'nin ve Mardin'in güzelliklerini dünyaya anlatıyoruz" diyen Kösen, "Her ülkede ülkemizin güzelliklerini anlatıyoruz. İnsanlar Türkiye'yi görmek istiyorlar ve biz de onlara yardımcı oluyoruz. Amerika'ya gideceğiz, Los Angeles'ta ülkemizi temsil edeceğiz. Mardin ve diğer illerimizin kültürünü ve güzelliklerini dünyaya taşıyoruz. Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.

Kösen'in menajeri Mehmet Veysi Bora da, "İtalya'daki program, Sultan Bey'in rekorunun bir kez daha onaylanması anlamına geliyordu. Sultan Bey, dünyanın en uzun insanı olarak teyit edildi. Şimdi, valizlerimizi boşaltmadan Los Angeles'a uçacağız. Ülkemizi ve şehrimizi tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.