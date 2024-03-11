150 bin dolar aylık geliri olan adam canlı yayında bakın gözü kime dikti. İzlediğiniz bütün evlenme programlarını unutun

Tokat’ın yerel yayını Ekin TV’de gerçekleşen evlilik programında, bir iş insanının araması izleyicileri hayrete düşürdü.

Beklenmedik bir şekilde, iki kadın aday yerine erkek aday Haluk Bey’e ilgi gösteren iş insanı, herkesi şaşkına çevirdi.

Ekin TV’de yayınlanan “Selvihan Madenoğlu ile Dünya Evi” programına katılan Bülent Bey isimli iş insanı, yıllık 150 bin dolar kazandığını ifade etti.

Levent ve İstinye’de birer, Ulus’ta ise iki lüks daireye sahip olduğunu belirten Bülent Bey, ayrıca ona yakın aracı olduğunu da ekledi.

Bankada 10 milyon dolarlık birikimi olduğunu söyleyen 51 yaşındaki iş insanı, zenginliğiyle herkesi şaşırttı ancak asıl sürprizi, gelin adayları yerine Haluk Bey’e talip olarak yaptı.

“BENİM TERCİHİM HALUK BEY”

Kadın adaylara ilgi göstermediğini açıklayan Bülent Bey, “Benim tercihim Haluk Bey” dediğinde stüdyo sessizliğe büründü. Bülent Bey’in şaka yaptığını düşünen stüdyodakiler, Hollanda’da yaşayan ve daha önce bir erkekle evlenmiş olan zengin iş insanının bu durumu normal karşıladığını öğrendi.

“BÖYLE BİR TEKLİF…”

Bülent Bey’in teklifi karşısında ne diyeceğini şaşıran Haluk Bey, “Böyle bir teklif… Bunu duymamış olmayı tercih ederim. Hollanda benim için önemli değil, ben Türküm ve gururla Türk erkeğiyim” diyerek Bülent Bey’e tepkisini gösterdi.