Oyuncu Kadir Doğulu'nun bir kadınla olan sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. 7 yıllık evlilikte ihanet iddiası

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntüler servis edildi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan video kafaları karıştırdı.

Oyuncu Kadir Doğulu'nun bir kadınla olan sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. 7 yıllık evlilikte ihanet iddiası

Editör: Osmancan EROK

Gecenin Ucunda dizisinde başrolleri paylaşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, birbirlerine olan aşklarını herkesin önünde dile getirmesiyle dikkat çekiyordu.

ekran-goruntusu-2023-04-26-090313.png

Ancak Doğulu'nun başka bir kadınla oldukça samimi bir şekilde çekilen görüntüsü, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

kadir-detay-1.jpg

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

ekran-goruntusu-2023-04-26-091629.png

UYARILARI DİKKATE ALMADI

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli. arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

İKİ TARAF DA SESSİZ

Çok konuşulan görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

İlgili Haberler
Neslihan Atagül'ün yağmur altındaki dansı olay oldu. Sosyal medya yıkıldı
Neslihan Atagül'ün sahneleri 'Ah Belinda' filmine damga vurdu
Neslihan Atagül'ü hayran sevgisi korkuttu
Neslihan Atagül'ün oynadığı filmin duşlu fragmanı gündem oldu
Kadir Doğulu her fırsatta aşkını ilan ediyor. Neslihan benim varoluş sebebim
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Park halindeki İETT otobüsü yandı Güncel
Park halindeki İETT otobüsü yandı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu Siyaset
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Putin'den kayyum izni Dünya
Putin'den kayyum izni
Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Güncel
Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Güveyfeneri bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor Şifalı Bitkiler
Güveyfeneri bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor
Naci Görür gelen mesajlarla çileden çıktı. Sitem dolu açıklama yaptı Güncel
Naci Görür gelen mesajlarla çileden çıktı. Sitem dolu açıklama yaptı
Küresel ısınma yüzünden rekor sıcaklık beklenen ülkeler açıklandı Dünya
Küresel ısınma yüzünden rekor sıcaklık beklenen ülkeler açıklandı