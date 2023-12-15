1500 yıllık Anadolu Parsı kalıntıları bulundu

Mardin Kızıltepe’de Roma dönemine ait "villa kalıntısı"nda deniz canlıları figürlü mozaiklerin bulunduğu bölgede yürütülen kazıda, Anadolu Parsına ait 1500 yıllık çene kemikleri bulundu.

“10 İNSANA AİT KEMİK DE BULUNDU”

İncelemede, hayvana ait bulguların, biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir tür kabul edilen, nesli tehlike altında bulunan Anadolu leoparına ait 1500 yıllık iki alt ve bir üst çene kemiği olduğu belirlendi.

Kaya mezarında ayrıca yapılan incelemede, yaklaşık 10 insana ait kemikler ile hayvan kemiklerine rastlandı.

“VARLIĞINI İSPATLAMIŞ OLDUK”

Mezarda da Anadolu parsının kemiklerini tespit ettiklerini belirten Tarkan, "İlk defa bir kaya mezarda Anadolu parsına ait iskelet bulmuş olduk. Bu çok önemli bir gelişme. Anadolu parsı yakın yıllara kadar bölgede yaşamış bir tür. Halen ülkemizde birkaç yerde görülen bir kedi türü. Geçmişte de bu bölgede yaşamış Anadolu leoparının varlığını bu kazıda ispatlamış olduk. Bu, bölgede Anadolu parsına ait bilinen en eski iskelet bulguları." diye konuştu.