16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş

Manisa Alaşehir'de 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Zekai Dikici, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun çalıştığı tesisat firmasının sahibi ve ustabaşı gözaltına aldı.

KAYNAK: DHA
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi Zekai Dikici hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta elektrik tesisatı döşeme işinde çalışan Zekai Dikici, 5'inci kattan düştü. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikici, hayatını kaybetti.

OKULA HAFTADA BİR GÜN GİDEBİLİYORMUŞ

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalı 11’inci sınıf öğrencisi olan Zekai Dikici'nin haftada bir gün okula gittiği, diğer günlerde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Dikici'nin çalıştığı tesisat firmasının sahibi Ş.B. (58) ve ustabaşı R.Y.'yi (63) gözaltına aldı.

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