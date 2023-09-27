16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi Zekai Dikici hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta elektrik tesisatı döşeme işinde çalışan Zekai Dikici, 5'inci kattan düştü. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikici, hayatını kaybetti.
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Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalı 11’inci sınıf öğrencisi olan Zekai Dikici'nin haftada bir gün okula gittiği, diğer günlerde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Dikici'nin çalıştığı tesisat firmasının sahibi Ş.B. (58) ve ustabaşı R.Y.'yi (63) gözaltına aldı.