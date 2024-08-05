16 yaşındaki genci öldürüp ABD'ye kaçmıştı. Kerem Kınık'ın kızının avukat Kızılay yöneticisi çıktı

Beykoz'da 9 Temmuz tarihinde yaşanan kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı. Savcılık, Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Fatma Zehra Kınık’ın avukatlığını ise Ticaret Bakanlığı’na bağlı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) göre Kızılay Bakım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Baturhan Dursun’un yaptığı ortaya çıktı.

Kızılay Bakım A.Ş. şirketi ise Türk Kızılayı’na bağlı şirketlerden bir tanesi. Dursun’un Numan Kurtulmuş’un kurucusu olduğu HAS Parti’den milletvekili adayı olduğu, kısa bir dönem içinde de Yeşilay Genel Sekreteri olarak görev yaptığı biliniyor.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame hazırlandı. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim tarihinde görülecek.

Düzenlenen iddianamede Fatma Kerem Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz tarihinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı araç, Baki Sokağı'nda caddeye çıktığı esnada Rüzgarlıbahçe yönüne doğru ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kontrolündeki 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Motosikletteki sürücü ile arkasında bulunan Batın Barlas Çeki yaralanmış, kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonrası dengelerini kaybederek yere düşmüştü

Kazadan sonra gözaltına alınan Kınık, aynı gün içerisinde serbest bırakılmıştı.

DURUŞMA 30 EKİM'DE

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, "Karıştığı kazadan ötürü, Batın Barlas Çekin'in ölümüne neden olmak ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu için hazırlanan iddianamedeki kaza tutanağına göre, kusurlu olduğu anlaşıldı.

Duruşma tarihi, 30 Ekim olarak belirlendi.

YURT DIŞINA MI KAÇTI?

Fatma Zehra Kınık'ın yurt dışına kaçtığı iddiaları doğru değil. Kendisi dün karakola giderek imza verdi. Ben de Kerem Kınık ile konuştum. O da doğruladı, kızı zaten dün düzenlenen Filistin mitingindeydi."