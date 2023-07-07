16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü, kaza mı? cinayet mi?

DHA'nın haberine göre; Diyarbakır’da dün gece saatlerinde 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki pencereden düşen 16 yaşındaki Cesur Çakmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece saatlerinde Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Cesur Çakmak, 6'ncı katta oturdukları dairenin penceresinden zemine çakıldı. Bağrışmalar üzerine aşağı inen komşuları, Cesur Çakmak'ı yerde hareketsiz halde buldu.



Verilen İhbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çakmak ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Çakmak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazamı yoksa cinayetmi Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek.

Aile üyelerinin ifadelerine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.