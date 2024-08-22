160 milyon nerede? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde neler oluyor? Üyeler soruyor

Düzenleme: Yavuz Biçer
160 milyon nerede? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde neler oluyor? Üyeler soruyor

Ankara Gazeteciler Cemiyeti, son görev döneminde 160 milyon liradan fazla hibe aldı. Ancak bu yüksek meblağın hangi şekilde ve nerede kullanıldığına dair bir bilgi verilmiyor.

Gazeteciler Cemiyeti, son görev döneminde 160 milyon liradan fazla hibe aldı. Avrupa Birliği ve yabancı elçiliklerden sağlanan bu gelirlerle kendi kaynakları da eklendi. Ancak bu kadar yüksek bir bütçenin nerede ve hangi şekilde kullanıldığı bilinmiyor.

Cemiyetin yarattığı kaynaklardan üyelerin de faydalanamadığı iddia edildi.

Peki bu devasa bütçe için bir denetim uygulanmıyor mu, paralar keyfe göre mi harcanıyor? Dernek üyesi gazeteciler bu sorunun yanıtını arıyor.

ANKARA GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN ÜYE DE GAZETECİLER ŞİKAYETÇİ

Yeniçağ Yazarı Orhan UĞUROĞLU, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında buna değinmişti.

Gazeteciler Cemiyeti’nden gazeteciler şikâyetçiGazeteciler Cemiyeti’nden gazeteciler şikâyetçi

Cemiyetin kişisel çıkarlar doğrultusunda yürütüldüğü belirten Uğuroğlu, "Bu keyfi yönetim, üyelere bilgi vermek şurada dursun, kararları ve uygulamaları Yönetim Kurulu üyelerinden bile gizlemekte, kişisel çıkarlar doğrultusunda yürütmektedir.

Bu duruma son yıllarda hepimiz tanık olduk, artık bu haksızlıklara ve yanlışlara bir an önce dur demek zorundayız.

Gazeteciler Cemiyeti hepimizindir; bir kişinin ya da grubun değil. Bu duruma son verme zamanı gelmiştir!" ifadelerini kullanmıştı.

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