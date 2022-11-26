''17. İstanbul Bienali'', yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırladı

AA'da yer alan haberde, İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'de kapılarını ücretsiz açan bienalin sergilerini, 9 haftada 500 bine yakın ziyaretçi gezdi.

Bienal, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu'ndaki 12 sergi mekanının yanı sıra kent genelinde festivaller, gösteriler, etkinlikler, sahaflar, eczaneler, kafeler, restoranlar, üniversite kampüsleri ve bir radyo istasyonu aracılığıyla tüm şehre yayıldı.

Bige Örer'in direktörlüğünü, Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in küratörlüğünü üstlendiği bienal, farklı disiplinlerden 500'ün üzerinde katılımcının 55 projesini bir araya getirdi.

Katılımcılar arasında sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, balıkçı, aktivist, etno müzikolog, denizbilimci, kukla ustası ve müzisyenler de yer aldı.

- Bienalin uzun soluklu projeleri

Mariah Lookman'ın, 700'ü aşkın tıbbi bitkiye ev sahipliği yapan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ne özel tasarladığı su bahçesi, bienalin ardından ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı işbirliğiyle başlatılan "Dünyadan Saklı Hikayeler" programı kapsamında, güncel sanat alanında hikaye anlatıcılığı, fotoğraf okuma, habercilik gibi başlıklarda bir dizi atölye düzenleniyor ve projelerle ilgili yeni metinlerin üretilmesi teşvik edilecek.

Sanatçı ve aktivist ikili Cooking Sections'ın İstanbul'un mandaları ve yaşam alanlarını ele aldıkları Çamuralem projesi, ilki bienalin açılış haftasında düzenlenen Manda Festivali ile gelecek yıllar da sürecek.

Sergiler, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA), Merkez Rum Kız Lisesi, SAHA Studio, Metro İstanbul Yaklaşım Tüneli Taksim, Büyükdere35, Müze Gazhane, arthereistanbul, Barın Han, The Çinili Hamam, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde yer aldı.

Kurtuluş'ta bulunan Nostalji Cafe ise bienalin Şiir Hattı'nın buluşma noktası oldu.

- 9 hafta boyunca 250'ye yakın etkinlik düzenlendi

Bienal, sergilerin yanı sıra kamusal programında 250'ye yakın etkinlik sundu. Araştırmacı, sanatçı, düşünür, müzisyen, kukla ustası, komedyen, şair gibi çok farklı disiplinden katılımcı etkinliklere konuk oldu.

Doğa yürüyüşleri, şiir okumaları, manda ve mantı festivalleri, dergi lansmanları, film gösterimleri, panel, söyleşi ve atölye çalışmaları, kuş gözlemleri, açık hava yürüyüşleri ve baskı atölyeleri gibi ücretsiz pek çok etkinliğe binlerce kişi katıldı.

17. İstanbul Bienali’nin kamusal programını sanatçı Zeyno Pekünlü koordine etti.

Bienalin hem katılımcısı hem de mekanlarından biri olarak konumlanan Açık Radyo, 2021 yılı boyunca 26 bölümlük bir bienal özel programına yer verdi. Zeyno Pekünlü'nün hazırlayıp sunduğu programa 17. İstanbul Bienali'nin katılımcıları konuk oldu.

Programın kayıtları Açık Radyo web sitesinden, İngilizce kayıtları ise İKSV'nin Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcast hesaplarından dinlenebiliyor.

- Bienal, film programı ile farklı şehirlere uzandı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda ücretsiz gerçekleştirilen film programında 11'i kısa, 12'si uzun metrajlı olmak üzere toplam 23 film gösterildi.

Başlığını bienalin küratoryal metninden alan “Tatlı, Olgun Meyvelerle Kaplı Ulu Bir Ağaç Olmak Yerine: 17. İstanbul Bienali” film seçkisi, nisanda 41. İstanbul Film Festivali’yle başlamıştı.

Filmler bienal boyunca İstanbul'da Pera Müzesi ve Hope Alkazar, Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müze, Çanakkale'de Çanakkale Evi, Mardin'de Galatist Cafe ve Ankara'da Uğur Mumcu Vakfı'nda gösterildi.

Ziyaretçilerin bienal eserlerini daha yakından tanımalarını sağlayan rehberli tur programına, yaşları 20 ile 25 arasında değişen 20'yi aşkın rehber katkı sundu. Rehberler, Pelin Kuş'un koordinasyonunda bir ay boyunca eserler hakkında eğitim aldı ve bienal süresince, yaklaşık 7 bin ziyaretçiye sergileri tanıttı.

Bienalin Pera Müzesi'nin işbirliği ve Koç Holdingin desteğiyle gerçekleştirdiği çocuk ve gençlere özel eğitim programı kapsamında 9 hafta boyunca 4-17 yaş aralığındaki genç ziyaretçiler, yerküreyle kendileriyle ve diğer canlılarla kurdukları ilişki üzerine düşünme ve farkındalık kazanma imkanı buldu.

Kamusal programda çocuklara yönelik gerçekleştirilen kuş gözlemlerinden sirk okullarına, sanatçı atölyelerinden kitap okumalarına uzanan çok farklı etkinliklerle bienal, 3 bin üzerinde çocuk ve gence ulaştı. Bienal süresince ayrıca ebeveynler ve bakım verenlerin 0-36 aylık bebekleriyle katılabildikleri "Bebekli Sabahlar" etkinlikleri de düzenlendi.

Bienal kapsamındaki "Kuşlar Ne Düşünüyor?" başlıklı proje, odağına 6-14 yaş arasındaki çocukları alırken, onlara eşlik eden yetişkinleri, öğretmenleri ve farklı alanlardan uzmanları, bulundukları yerdeki kuşları gözlemlemeye, onlar hakkında düşünmeye ve doğayla yeniden bağlantı kurmaya çağırdı.

İstanbul Bienali ve İKSV Alt Kat tarafından hayata geçirilen proje, Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Hisar Okulları, Öğretmen Ağı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Today at Apple'ın işbirliğinde, pek çok farklı disiplinden uzman, sanatçı, öğretmen, bilim insanı ve paydaşı bir araya getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından projeye katılan çocukların hazırladığı metin, resim, fotoğraf, ses dosyaları ya da videolar "kuslar.iksv.org" adresinden incelenebiliyor. Dileyen çocuklar yeni içerikler üretip web sitesine yüklemeye devam edebilir.

Proje kapsamında, bienal süresince Roots & Shoots Türkiye ekibinin yürütücülüğünde "Kuş Gözlemleri" yapıldı, farklı katılımcılarla "Duyularla Kuşları Keşfediyoruz" etkinlikleri gerçekleştirildi. Atatürk Kent Ormanı'ndaki etkinlikler İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Yeşil İstanbul ve Yaban İstanbul'un desteğiyle yapıldı.

Today at Apple'ın desteğiyle Apple Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen atölyelerde ise 7-14 yaş aralığındaki çocuklar sanatçılar Volkan Aslan, İnci Furni, Gözde İlkin, Elif Öner ve Evrim Kavcar, Mk Yurttaş ve Performistanbul ile bir araya geldi.

İKSV Alt Kat, İstanbul Bienali'nin işbirliği ve Vuslat Vakfının proje partnerliğiyle bienal boyunca Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda 7-9 yaş grubuna yönelik etkinlikler gerçekleştirdi. Ses sanatçısı ve besteci Tarek Atoui'nin yapıtından yola çıkarak hazırlanan atölyelerin tasarımını ve yürütücülüğü Atölye Pikolo üstlendi.

- Bienalin yayınları

17. İstanbul Bienali'ne, İKSV ve Yapı Kredi Yayınları tarafından Vehbi Koç Vakfının katkılarıyla yayımlanan iki yayın eşlik etti.

Bienalde ziyaretçilere eşlik etmesi için Erdem İlgi Akter tarafından yayıma hazırlanan rehber kitabı, bienal eserleriyle ilgili tanıtıcı metinlere, harita ve kat planlarına ve bienalin diğer programıyla ilgili pratik yönlendirmelere yer verdi.

Sergi kataloğuna Carl Mika, Nabil Ahmed, Övül Durmuşoğlu, Michael Marder, Maria Puig de la Bellacasa, Nirwan Ahmed Arsuka, Rustom Bharucha, Çiğdem Buğdaycı Gürsoy, Greg Dvorak, Ruth McDougall, Zozan Pehlivan, John Bell, David Harvey, Amar Kanwar ve Elif Kamışlı metinleriyle katkı sundu.

Rehber kitabı, "magaza.iksv.org"dan temin edilebiliyor.