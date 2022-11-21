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Mustafa Kemal Atatürk'ün Time Dergisi'ne kapak olan fotoğrafının çekildiği an

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Ocak 1923'te çekilen ve 24 Mart tarihli sayısında Time Dergisi'ne kapak olan fotoğrafının çekildiği anın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:09
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17 Ocak 1923, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Time Dergisi'ne kapak olan fotoğrafının çekildiği an

Mustafa Kemal Atatürk'ün Time Dergisi'ne kapak olan fotoğrafının çekildiği an
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Dünyanın en çok okunan haber ve politika dergisi Time, Mustafa Kemal Atatürk’ü iki kez dergi kapağına taşıdı. Atatürk’ün Time’da yer alan ilk fotoğrafı İzmit’te çekildi.

24 Mart 1923 tarihli dergi kapağında yer alan bu kare, Halide Edip Adıvar ve Mustafa Kemal Atatürk‘ün 17 Ocak 1923‘teki İzmit ziyaretindeki sohbeti esnasında yakalanmıştı.

Henüz erken bir tarih olmasına rağmen Cumhuriyet’in kurucusu, kadın haklarıyla ilgili devrim niteliğinde yenilikler yapacağının sinyalini vermişti. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dünyanın en başarılı liderlerinden biri olarak görülmekteydi.

Cumhuriyet’in ilanından bir kaç ay önce 24 Mart 1923’te Time dergisinin kapağında Atatürk vardı. 4. sayısında Atatürk’e yer veren Time’daki yazıda Anadolu topraklarında özgür bir ulus kurma mücadelesi ve kişiliği övgü ile anlatılıyordu.

Hakkındaki makalede, tarihçi Arnold J. Toynbee’nin görüşlerinden de yararlanılmıştı. Profesör Toynbee, “Mustafa Kemal Paşa hiç şüphesiz çağdaş tarihin büyük şahsiyetlerinden biridir. hayata saçılan milli hareket ilhamıyla birlikte daha iyi bir dünya için beklemek yerine bir Türk’ün Anadolu’da kendi efendisi olabileceğinin canlı bir örneğidir” diyordu.

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