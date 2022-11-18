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  • Atatürk’ü seven kafir olur. Kim bu adamlar her yerden pırtlak gibi çıkıyorlar. Kendisini hoca olarak lansa ediyor. Kim i

Atatürk’ü seven kafir olur. Kim bu adamlar her yerden pırtlak gibi çıkıyorlar. Kendisini hoca olarak lansa ediyor. Kim izin veriyor bunlara

Kendisini ‘Musa Hoca’ olarak adlandıran bir kişinin Atatürk'ü hedef alan videolarını paylaşım ağı TikTok'ta yayınlaması bir video büyük tepkilere neden oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:08
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Musa Hoca’ olarak adlandıran adam: Atatürk’ü seven kafir olur. Kim bu adamlar her yerden pırtlak gibi çıkıyorlar.

Atatürk’ü seven kafir olur. Kim bu adamlar her yerden pırtlak gibi çıkıyorlar. Kendisini hoca olarak lansa ediyor. Kim izin veriyor bunlara
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan video paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Atatürk'ü hedef alan videolar çeken "Musa Hoca" adlı kişi yayınladığı videoda,

"Atatürk'ü seven kimselere nasihatim şudur; tövbe ediniz. Etmezseniz kafir olursunuz." diye konuştu.

Davet Minberi adlı kanal oluşturan ve sosyal medyada bu isimle yayın yapan kişinin söylemleri tepki çekti.

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Fahrettin Özel
18.11.2022 15:29
Senden iyi kafir mi olur? Atatürk 'e küfür edenler asıl kafirlerdir.  
 
Aysel
18.11.2022 15:28
Atatürk'ü çok seviyorum.  
 
KGM
18.11.2022 15:27
Atatürk'ü seviyorum. Kafir olamaya razıyım. Yeter  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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