Atatürk’ü seven kafir olur. Kim bu adamlar her yerden pırtlak gibi çıkıyorlar. Kendisini hoca olarak lansa ediyor. Kim izin veriyor bunlara

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:08

Son Güncelleme: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:14 Takip Et

Musa Hoca’ olarak adlandıran adam: Atatürk’ü seven kafir olur. Kim bu adamlar her yerden pırtlak gibi çıkıyorlar.