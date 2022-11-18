Atatürk’ü seven kafir olur. Kim bu adamlar her yerden pırtlak gibi çıkıyorlar. Kendisini hoca olarak lansa ediyor. Kim izin veriyor bunlara

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan video paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.
Atatürk'ü hedef alan videolar çeken "Musa Hoca" adlı kişi yayınladığı videoda,
"Atatürk'ü seven kimselere nasihatim şudur; tövbe ediniz. Etmezseniz kafir olursunuz." diye konuştu.
Davet Minberi adlı kanal oluşturan ve sosyal medyada bu isimle yayın yapan kişinin söylemleri tepki çekti.
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