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Atatürk anıtına alçak saldırı. Bakalım yine psikolojileri bozuk denilecek mi

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kimliği belirsiz kişi, dün saat 23.30 sıralarında kullandığı otomobille Atatürk Kent Meydanı'na geldi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:32
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Bakalım yine psikolojileri bozuk denilecek mi. Atatürk anıtına alçak saldırı

Atatürk anıtına alçak saldırı. Bakalım yine psikolojileri bozuk denilecek mi
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ANKA'da yer alan habere göre, aracını park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı.

Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, gece saatlerinde olay yerine geldi.

Anıttan parmak izleri alınırken, saldırganın belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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