17 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti

KAYNAK: İHA
17 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, cumartesi günü gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda aniden duran ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 HEL 800 plakalı otomobile 50 AT 730 motosikleti ile arkadan çarpan 17 yaşındaki Mehmet T. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mehmet T. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 gündür yaşam mücadelesi veren Mehmet T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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