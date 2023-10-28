17 yaşındaki Hilal Bal'ın çantasından çıkan not herkesi ağlattı. Beyin kanaması geçirip hayatını kaybetmişti

Hatay'ın Hassa ilçesinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kızın çantasından çıkan not, yürekleri dağladı.

KAYNAK: İHA
17 yaşındaki Hilal Bal'ın çantasından çıkan not herkesi ağlattı. Beyin kanaması geçirip hayatını kaybetmişti

Hatay’ın Hassa ilçesi Yolluklar Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Hilal Bal, geçtiğimiz günlerde baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Hassa Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç kız, burada yapılan müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede yaklaşık 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan genç kız, hayata tutunamayarak vefat etti. Genç kız, ailesi tarafından köyünde bulunan mezarlığa defnedildi.

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ÇANTADAKİ NOT YÜREKLERİ DAĞLADI

Genç kızın okul çantasından; ‘Bazen kanatlanıp gitmek ister insan ama olduğu yere takılıp kalır öylece’ şeklinde not çıktı. Genç kızdan geriye kalan bu not, ailesinin ve yakınlarının yüreklerini dağladı.

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"EVLAT ACISI ZOR"

Baba Mehmet Bal, acısının tarif edilemeyecek şekilde büyük olduğunu ifade ederek “5 çocuğum var. Kızım 18 yaşına girecekti. Kızımın ismi Hilal’di. Lise 12. sınıf da son sınıf öğrencisiydi. Ben çalışıyordum, Karaman'daydım. Kızım baş ağrısı şikayetiyle ve mide bulantısı şikayetiyle kalkmış sabah okula hazırlanacakken. Baş ağrısı ve istifa şikayetiyle acile kaldırmışlar kızımı. Ve çekilen tomografisinde beyin tümörü olduğu saplanmış. Hassa Devlet Hastanesi'ne ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş. Orada 5 gün yoğun bakımda kalıp ondan sonra vefat etmiş. Duygularımız tarif edilemez tabii ki. Rabbim kimsenin başına vermesin. Evlat acısı zor. Biz ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

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"ÇOCUKLARINI TARAMADAN GEÇİRMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Anne ve babalara evlatlarını sağlık taramadan geçirmelerini tavsiye eden Bal, “Diğer insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu konularda biraz daha dikkatli olmasını isterim. Çocuklarını taramadan geçirmesini tavsiye ederim. ‘Bazen kanatlanıp gitmek ister insan ama olduğu yere takılıp kalır öylece çaresizce bekler’ Bu notu çantasında bulduk” şeklinde konuştu.

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