17 yaşındayken 53 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
17 yaşındayken 53 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Adana’da 53 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde oldu.

İddialara göre Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok hırsızlık ve mala zarar verme olayına karıştığı öne sürülen ve 53 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y.’nin Süleyman Vahit Caddesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu haber üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şahıs, polisi görünce kaçtı. Polis kovalama sonrası şahsı yakalandı ve emniyete getirildi.

Şahıs işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra ise cezaevine götürüldü.

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