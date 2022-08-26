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  • 17 yıllık eşinden boşanan Ufuk Özkan annesinin evine yerleşti. “Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm”

17 yıllık eşinden boşanan Ufuk Özkan annesinin evine yerleşti. “Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm”

Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden boşanmıştı. Boşanmasıyla ilgili konuşan Özkan "Ailemin yanına döndüm. Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:27
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17 yıllık eşinden boşanmıştı! Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim

17 yıllık eşinden boşanan Ufuk Özkan annesinin evine yerleşti. “Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm”
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Geniş Aile, Hayat Bazen Tatlıdır, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Kalk Gidelim gibi sevilen projelerden tanıdığımız ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşanmıştı. Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak evliliklerini noktaladı. 

"HİÇ KAVGA ETMEDİK"

17 yıllık eşinden boşanan Ufuk Özkan, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşiyle evlerini ayırdıktan sonra annesinin evine yerleşen ünlü oyuncu "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" diyerek konuya esprili yaklaştı.

Ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, "Hiç kavga etmedik. Fikir ayrılıkları yüzünden medeni bir şekilde ayrıldık" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 22 yaşındaki haline bir mektup yazan usta oyuncu 25 senelik hayatında neler olup bittiğine değindi.

"İŞLERE YOĞUNLAŞTIĞIM İÇİN İLİŞKİM HASAR GÖRDÜ"

Gençken insanların hatalar yapabildiğine değinen usta oyuncu, "Bazı arkadaşlarınıza koşulsuz bağlanmanın bir takım yanlışlar yaptırdığını ve bu hataları başkalarına yüklemenin yersiz olduğunu 25 sene sonra fark ettim. Eski eşime yönelik bir mektup değildi. O benim için çok kıymetli. Şunu da itiraf edeyim; Bir dönem işlere yoğunlaştığım için ilişkim hasar gördü" dedi.
 

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