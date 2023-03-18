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18 Mart Çanakkale Zaferi anısına gönderilecek mesajlar neler? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları..

Çanakkale’yi geçilmez kılan tarihi Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde 18 Mart Çanakkale şehitleri ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda sosyal medyada yayınlanacak mesajları sizler için derledik. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları..

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:40
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18 Mart Çanakkale Zaferi anısına gönderilecek mesajlar neler? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları..

18 Mart Çanakkale Zaferi anısına gönderilecek mesajlar neler? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları..
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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108’inci yıl dönümünde Türk’ün zaferini kutlamak ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini anmak isteyen kişiler arama motorlarında 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarını araştırıyor. Sizler için 18 Mart Çanakkale Zaferi adına gönderilecek mesajlar derledik..

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANISINA GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

‘’18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun.’’

‘’Ay-Yıldız'a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.’’

‘’Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.’’

‘’Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.’’

‘’Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.’’

‘’Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.’’

‘’Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.’’

‘’Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 108. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.’’

‘’Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.’’

‘’Asım'ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. – Mehmet Akif Ersoy’’

‘’Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.’’

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