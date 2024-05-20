Borsa günü rekorlarla tamamladı. İşte en çok kazandıran hisseler

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü rekorlarla tamamladı. İşte en çok kazandıran hisseler
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90’lık bir artışla 10.739,57 puanla kapatarak tarihinin en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı ve en yüksek seviyesini 10.775,00 puana çıkardı.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 95,99 puan yükseldi ve toplam işlem hacmi 122,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde spor yüzde 3,21 ile en fazla kazandıran, bilişim ise yüzde 1,85 ile en çok kaybettiren oldu.

Ayrıca, Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) 265,47 baz puana düşerek Şubat 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle haftaya olumlu başladı.

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Analistler, yarın Türkiye’de ekonomik veri gündeminin sakin olacağını, ancak yurt dışında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarının, Almanya’daki Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) ve Avro Bölgesi dış ticaret dengesinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.900 puanların direnç, 10.500 ve 10.400 puanların ise destek seviyeleri olarak görüldüğünü ifade ettiler.

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